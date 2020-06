Elefantessa incinta uccisa in India, spunta la verità sulla morte: il frutto esplosivo era una trappola

Non sarebbe andata proprio come si è pensato all'inizio la vicenda dell'elefantessa che ha ingoiato il frutto esplosivo e poi è morta insieme al cucciolo che portava in grembo.

Elefantessa incinta uccisa dall'ananas, artisti di tutto il mondo le rendono omaggio

Elefantessa incinta uccisa dai petardi nascosti in un ananas: catturato uno dei seviziatori

Secondo le ultime notizie la polizia indiana ha arrestato un uomo e sta dando la caccia ad altre due persone, ma non si sarebbe trattato di un atto volontario bensì di un incidente: l'elefantessa avrebbe infatti ingerito una trappola comune inventata dai contadini del posto per evitare che gli animali selvatici diano l'assalto alle coltivazioni.

La persona arrestata sarebbe infatti accusata di aver collocato la trappola per difendere la sua piantagione di gomma: «L'uomo ha ammesso di aver usato noci di cocco piene di esplosivo per colpire gli animali selvatici», ha detto a Afp Surendra Kumar, capo guardiano della fauna selvatica del Kerala.



© RIPRODUZIONE RISERVATA