Giovedì 15 Dicembre 2022, 15:46

Due esemplari di drago di Komodo sono stati protagonisti di un singolare "scambio di coppia" tra il Bioparco di Roma e il Parco Natura Viva di Bussolengo, nel Veronese. I due esemplari, grazie ai quali è avvenuta la formazione delle due uniche coppie presenti nel nostro Paese, si chiamano Indah, splendida femmina di oltre due metri partita per la Capitale e Ivan, il grosso maschio giunto nel parco di Bussolengo.

"Ivan, ha spiegato il direttore zoologico del Natura Viva Camillo Sangri, è un maschio imponente che sfiora i tre metri di lunghezza. Arrivato soltanto da una settimana, ha aggiunto, sembra già essersi adattato perfettamente".

Più minuta e meno intraprendente, Indah. "Stiamo lavorando per permetterle di trovarsi a suo agio in quello che, per lei, è un ambiente tutto nuovo, ha sottolineato Yitzhak Yadid, curatore zoologico del Bioparco. Non ha ancora incontrato Richard ma le lasceremo tutto il tempo necessario perché possa abituarsi allo staff così come al nuovo compagno".

Sì perché la speranza di tutti, è che presto possano nascere piccoli draghetti. Rappresenterebbero un segnale importante per la prosecuzione di una specie da tempo in pericolo di estinzione. Se nei parchi zoologici europei i draghi sono 81, in natura il loro numero sembra diminuire di anno in anno. Tanto che non sarebbero più di tremila quelli rimasti allo stato selvaggio.

A proposito di questo, dove vive la lucertola più grande del mondo? Un tempo diffusa in buona parte dell'Indonesia, oggi sopravvive soltanto in alcune isole tra le quali Flores, Gilli Motang e, appunto, Komodo. Predatore imponente e subdolo, nonostante l'apparente lentezza, è capace di scatti fulminei con i quali morde la preda. Nonostante infatti non disdegni le carogne, preferisce carne fresca che si procura cacciando animali anche di grandi dimensioni. Una sorta di mordi e fuggi che letteralmente vede il drago, o varano, approntare un primo morso per poi allontanarsi e seguire con calma il destino ormai segnato dalla vittima prescelta. Le micidiali tossine presenti nella bocca del predatore, insieme ai batteri, debiliteranno presto la preda lasciandola successivamente in completa balia dell'autore del morso.

Da qui le leggende che, fino a qualche decennio fa, oltre che per la sua pelle, lo hanno portato ad essere cacciato sin quasi alla sua scomparsa. Il drago di Komodo (Varanus komodensis) con i suoi oltre tre metri di lunghezza per più di cento chilogrammi di peso, è la lucertola più grande del mondo. Longevo, può superare i 60 anni di età.