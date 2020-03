Il delfinario di Rimini si trasforma. Diventerà un ospedale per le tartarughe.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La vicenda del delfinario dila ricordiamo tutti. Iniziata nel lontano 1968, era terminata nel 2013 quando, con la struttura giudicata non idonea e i problemi realtivi alla salute dei delfini detenuti, Lapo, Sole, Luna e Alfa, ora all'acquario di Genova, si erano riaccesi i riflettori su uno dei delfinari della riviera adriatica. Così, una volta chiuso, il destino del vecchio delfinario aveva segnato il passo. Almeno fino ad oggi perchè, è notizia di queste ore, dove si esibivano delfini e leoni marini, sorgerà un ospedale per le tartarughe.A presentare la proposta, la Fondazione Cetacea e il Club Nautico che, a questo punto e vista la scadenza del termine ultimo di presentazione del bando indetto dal Comune, saranno i nuovi gestori della struttura riminese. Oltre all'ospedale, con annesso centro di riabilitazione, quella che già oggi viene definita un'oasi, vedrà lo svolgimento di attività didattiche che possano avvicinare i giovani alla conoscenza della fauna marina dell'Adriatico, una scuola di vela e la possibilità di uscite in mare dove, con un pò di fortuna, si potrebbero incontrare i delfini, senza pagare il biglietto.