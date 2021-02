Gli animalisti contro Crudelia: «Rappresenta la crudeltà contro i cani»

In questi giorni la Disney ha rilasciato il trailer del prequel della "Carica dei 101". Emma Stone interpreterà Crudelia, la storia della "cattiva" di uno dei cartoni animati più famosi della storia. Il film uscirà a maggio ma sono già divampate le polemiche in particolare dopo il tweet della Peta, l'organizzazione no-profit a sostegno dei diritti animali. In un messaggio indirizzato alla casa di produzione: «Nessuno mostra la crudeltà sugli animali meglio di Crudelia. Chiediamo alla Disney di prendere provvedimenti per evitare quanto accaduto con il precedente film "La Carica dei 101" quando i rifugi furono inondati di cani, scartati dai fan che non erano preparati per la crescita dei cuccioli. Il diavolo si trova nei particolari e Crudelia deve ricordare agli spettatori che gli animali sono individui, non accessori, e che devono adottarli».

Nobody shows the cruelty of skinning animals better than Cruella, but PETA’s praise will be on paws until @Disney takes steps to stop a repeat of '96’s "101 Dalmatians," when shelters were flooded with dogs reportedly discarded by fans who weren’t prepared for puppies to grow up.

