Traffico illecito, 108 cuccioli di cane sequestrati. «Rivenduti a prezzi 5 volte più alti»

Sono 108, i cani sequestrati dai carabinieri forestali di Reggio Emilia nell'ambito della operazione "Crudelia".

Dal bulldog francese ai barboncini e carlini, fino ai classici maltese e chihuahua, la varietà di razze di pregio degli animali sequestrati è lunga e sembra seguire le tendenze modaiole del momento. L'operazione, che prende il nome del noto personaggio protagonista del lungometraggio Disney La carica dei 101, ha visto la collaborazione dei carabinieri di La Spezia, Ravenna, Grosseto, Piacenza, Milano e Bergamo. Partita da una indagine del 2017, dopo una serie di controlli stradali, aveva già portato al sequestro di numerosi cuccioli. 129 esemplari, appartenenti a razze particolarmente pregiate che, una volta introdotti sul territorio italiano, avrebbero potuto fruttare centinaia di migliaia di euro.



Le modalità del traffico, oggi come allora, si ripetono. Una volta acquistati nei Paesi dell'Est europeo a cifre irrisorie infatti, gli animali sono trasportati in Italia e rivenduti a prezzi maggiorati di quattro o cinque volte.

Inutile sottolineare le condizioni nelle quali i poveri cuccioli sono costretti a sopportare il lungo viaggio.

Stipati in spazi angusti e nelle scatole, ben nascosti da occhi indiscreti, spesso sono rimessi in sesto soltanto al momento della vendita. Oltre al sequestro dei cani, quest'ultimo atto dell'operazione, ha fruttato tre misure cautelari di divieto di dimora e di espatrio a carico di una giovane slovacca, del padre e di un 37enne di origine campana, e altri undici indagati che sarebbero parte di una associazione a delinquere finalizzata al traffico illecito di animali da compagnia, maltrattamento, falsità in atti e truffa e frode.

Del sequestro, si è congratulato anche il Ministro Salvini che, in una nota pubblicata sui social, ha dichiarato: "Bella operazione dei carabinieri forestali di Reggio Emilia contro il traffico illecito di cuccioli". Poi, l'impegno, condiviso dal vice-capogruppo del Movimento 5 Stelle al Senato, Perilli: "Stiamo lavorando per inasprire le pene e aumentare i controlli nei confronti di chi maltratta gli animali".



© RIPRODUZIONE RISERVATA