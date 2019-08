Coccodrillo scappato dal circo, allarme in Sardegna: forse liberato dagli animalisti

È un giallo la sparizione del coccodrillo dal circo Martin arrivato il 10 agosto a Orosei, un piccolo comune della Sardegna. Una scomparsa denunciata come furto dai proprietari, ma comincia a prendere piede l'ipotesi che l'alligatore possa essere stato liberato da qualche animalista. Più volte il circo Martin era finito sotto la lente della Lav - un'associazione animalista italiana - con ripetute denunce di maltrattamenti nell'impiego degli animali per l'attività circense. Nel 2014 la Procura di Tempio aveva disposto il sequestro di tutti gli animali del circo e indagato i proprietari per maltrattamenti, accuse sempre respinte dai gestori. Ieri a Sos Alinos i circensi stavano smontando i tendoni: il dubbio degli inquirenti è che qualcuno, approfittando del trasloco, abbia liberato il coccodrillo.

Ore di apprensione a Orosei dopo la denuncia del furto di un coccodrillo da parte dei proprietari del circo a Sos Alinos, una località turistica costiera del Nuorese. Ma non si esclude che si tratti di una fuga autonoma dell'animale. Per questo l'amministrazione comunale di Orosei, con un post su Facebook, ha lanciato l'allarme mettendo in guardia i cittadini e i turisti che si trovano in quella zona. «Si invita la popolazione a prestare particolare attenzione e segnalare ogni ipotetico avvistamento alle forze di polizia», scrive il Comune. Forze dell'ordine già allertate da ieri notte: Polizia e Carabinieri hanno intensificato i controlli nel territorio, ma il coccodrillo ancora non è stato trovato.

