Stesso posto, stesso coccodrillo ma 15 anni dopo: Robert Irwin come papà Steve

«Papà e io che diamo da mangiare a Murray... stesso posto, stesso coccodrillo. Due foto nello stesso posto». Il tweet di Robert Irwin ha commosso i social. Tale padre, tale figlio. Stesso coraggio, stessa voglia di divulgare. L'amore per gli animali e la natura è costata la vita a Steve Irwin, documentarista e showman australiano, morto nel 2006 a causa di una puntura di una razza velenosa. Oggi, il figlio 15enne Robert, ripercorre le orme del papà. E lo fa dando da mangiare a Murray, lo stesso coccodrillo dello scatto di 15 anni prima che mostrava Steve intento a dare spettacolo nel suo Australia Zoo di Beerwah.



Dad and me feeding Murray... same place, same croc - two photos 15 years apart ❤️🐊 pic.twitter.com/9Ybp5AnTOI

— Robert Irwin (@RobertIrwin) July 3, 2019