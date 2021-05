16 Maggio 2021

di Remo Sabatini

(Lettura 3 minuti)







Se tutti sanno cos'è uno squalo, in pochi conoscono il leggendario Celacanto. Il primo, spesso più noto grazie a qualche film, il secondo per via dell'alone di mistero che lo aveva accompagnato fino alla sua incredibile riscoperta. Il Celacanto (Latimeria chalumnae) era infatti ritenuto estinto da oltre 65 milioni di anni. Tanto che, per studiarlo, il mondo della scienza si serviva di fossili. Questo, almeno fino al 1938 quando, inaspettatamente, una studiosa ne trovò un esemplare in un mercato del pesce in mezzo ad altri pesci pescati nel canale di Mozambico, in Africa.

Da allora, seppur non frequenti, gli incontri con gli individui di questa specie unica e misteriosa, si sarebbero moltiplicati. Così come l'attenzione di studiosi e ricercatori cui non pareva vero di avere a disposizione un "pesce fossile" in carne e ossa. Raro, se non rarissimo, il Celacanto doveva però, essere assolutamente salvaguardato. Inserito tra le specie in pericolo di estinzione dalla IUCN (Unione Mondiale per la Conservazione della Natura) per il pesce ritrovato si sarebbe potuto finalmente prospettare un futuro. Almeno fino ad oggi. Sì perchè, è notizia di queste ore che la crescente richiesta di pinne di squalo sta sterminando, oltre agli squali, anche i celacanti.

L'allarme, lanciato dagli studiosi e diffuso da Mongabay, la rivista social internazionale dedicata alla natura, fa seguito alle sempre più frequenti catture di questi pesci, finiti nelle reti da posta piazzate sempre più in profondità e utilizzate per catturare gli squali in Madagascar nelle acque di Toliara, Anakao, Sarodrano e Nosy Ve. Sì perchè il Celacanto, è un pesce che predilige le profondità degli oceani, dai 100 ai 500 metri. Proprio dove si trovano i canyon sottomarini e dove si sta insinuando la nuova e più tecnologica pesca allo squalo. Tra le preoccupazioni, quella che vede tra gli esemplari catturati, molte femmine incinte.

Il Celacanto, che da adulto può arrivare a pesare 80 kg distribuiti su due metri di lunghezza, seppure sembra possa vivere quasi cent'anni, ha dalla sua il basso tasso di riproduzione. Fattore, quest'ultimo che, come accade per gli squali, rappresenta un vero e proprio "tallone d'Achille" se unito alla pesca incontrollata. «Oltre alle minacce legate alle reti di profondità utilizzate per cacciare gli squali e posizionate nelle zone già note per l'alta concentrazione dei celacanti, spiega la biologa Valentina Braccia, sono stati documentati anche casi di contaminazione da plastica nell'apparato digerente di questi animali, insieme a concentrazioni molto alte di insetticidi nei tessuti». Tutte sostanze pericolose e ancora utilizzate nelle coltivazione di taluni Paesi africani che raggiunto l'oceano attraverso i fiumi, «stanno causando gravi danni alla fauna marina». Triste destino per un pesce che, come gli squali, è vecchio di milioni e milioni di anni e che ancora sopravvive, come documentato dalle catture, nelle profondità di Tanzania, Mozambico, Kenya, Sudafrica, Sulawesi, Indonesia e Isole Comore.