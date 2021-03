27 Marzo 2021

di Remo Sabatini

La notizia sta facendo il giro del mondo. Dopo undici anni, infatti, nel paradiso delle Maldive si sta pensando di riaprire la caccia agli squali. L'allarme, lanciato in queste ore dagli ambientalisti locali e non, sta purtroppo trovando macabra conferma grazie ad una serie di fotografie e filmati che documentano una caccia già in atto. Come le immagini girate da Thomas Pauwels che, inviate poco fa, rappresentano la drammatica situazione che si sta verificando a Fish Head Reef, uno dei siti più belli dell'intero Paese.

«Lì, infinite lenze armate di grossi ami, stanno facendo strage di squali», ha commentato Thomas Pauwels che, insieme a Daniela Bacchetta e al sottoscritto, si occupa della salvaguardia di questi splendidi predatori marini. Se non bastassero le immagini, a rafforzare l'ipotesi della ripresa della caccia, le discussioni di questi giorni nelle sedi istituzionali da parte del Ministro della Pesca e dell'agricoltura Zaha Waheed che, stando alle cronache locali, non sembrano rassicurare gli ambientalisti.

Tra le ragioni avanzate a favore della ripresa della pesca agli squali, quella della mancanza di turismo legata alla pandemia covid che, di fatto ha significato la perdita di entrate economiche importanti per il Paese. Turismo e pesca, infatti, sono le sole risorse di rilievo per il paradiso maldiviano. La pesca agli squali in quella porzione di Oceano Indiano era stata vietata nel 2010. Tanto che in pochi anni, le acque di tutta la regione si erano trasformate in una specie di santuario. Un santuario che ora, torna a rischio. Tra le specie di squali più comuni delle Maldive, il pinna bianca, il tigre, il grigio di scogliera, lo squalo nutrice e il gigantesco squalo balena, il pesce più grande del mondo.

