Canguro investito, operai dipingono la striscia bianca sull'animale: la foto indigna il web

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un wallaby (un piccolo canguro) investito su una delle grosse strade che attraversano l’Australia, sta facendo il giro del web. Lo sdegno degli utenti punta il dito sulla “pigrizia” di alcuni operai che mentre disegnavano la segnaletica orizzontale bianca sull’asfalto, invece di preoccuparsi portandolo via, hanno dipinto la striscia di vernice (senza interruzione) sul povero animale morto. Non è uno scherzo. È accaduto una settimana fa in Tasmania, sulla Arthur Highway, a circa 50 km a est di Hobart (una città alla moda sul fiume Derwen).Un ragazzo che abita poco distante da dove è accaduto il fatto, ha ripreso con il suo cellulare la vernice ancora fresca disegnata sul piccolo wallaby (un marsupiale della famiglia macropodidae la cui taglia non è sufficientemente grande per essere considerato un canguro, anche se di fatto è simile, tanto da considerarlo tale). Il giovane poco dopo ha postato il video sui social condiviso subito da migliaia di utenti indignati. Nel filmato mentre riprende sbalordito l’accaduto, commenta: «Questa è letteralmente la fottuta definizione di pigro. La linea bianca della strada è stata dipinta sulla testa del wallaby, non si sono nemmeno sforzati di rimuovere l’animale. Lo avrebbero almeno potuto spostare poco più avanti nel terreno». «Eppure prima di effettuare la segnaletica è previsto che debbano togliere i detriti dalla strada», ha detto l’uomo a Yahoo News. «Ora dovrebbero fargli rifare il lavoro dall’inizio».