La padrona fa retromarcia, il Collie salva il Chihuahua dall'investimento: il video incredibile

Chissà se sarà riconoscente a chi gli ha salvato la vita. Sta di fatto che un Chihuahua se l’è vista davvero brutta: era in un piazzale innevato quando, per fare retromarcia, il Suv della sua padrona lo stava investendo. All’improvviso un Border Collie, che stava assistendo alla scena, ha fatto una corsa in avanti, lo ha preso con un morso e lo ha portato via.

Il fatto è stato registrato da una telecamera di videosorveglianza a Gaspè City, in Quebec (Canada). Nel video si vede un uomo che poco prima del salvataggio stava giocando con i cani. Poi una donna, la proprietaria del Chihuahua, è salita sull’auto, ha fatto una manovra per andar via e solo dopo si è accorta che il suo cagnolino era dietro. Pensava, infatti, di averlo investito. Così si è fermata e, dopo averli visti sani e salvi, non ha perso tempo per coccolare i due.

Il video, rilanciato dal quotidiano britannico Daily Mail, è diventato subito virale sui social.

