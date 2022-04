Il cane più vecchio del mondo è un chihuahua di 21 anni, si chiama TobyKeith

A guardarlo non si direbbe. Eppure è un vecchietto da record. Tenero, è ancora in forma e si gode tutte le coccole del mondo. Sì perché il piccolo chihuaha che vive a Greenacres, località della contea di Palm Beach in Florida, è appena stato proclamato il cane più vecchio del mondo. Il prestigioso titolo, gli è stato conferito dalla Guinness World Records, l'organizzazione internazionale che si occupa dei record più disparati e che, dopo attente valutazioni, lo ha ufficializzato. Al momento della proclamazione, avvenuta pochissimi giorni fa, il cane aveva la veneranda età di 21 anni e 66 giorni. TobyKeith, è infatti nato il 9 gennaio del 2001. A festeggiare il nonnetto dei cani di tutto il pianeta, è stata la sua padroncina, Gisela Shore, che con alcuni brevi filmati diffusi dalla pagina social ufficiale dell'organizzazione, ha raccontato la storia del suo amato TobyKeith. Una storia, quella del chihuaha e della sua Gisela, che ha dell'incredibile.

«Ero una volontaria al Peggy Adams Animal Rescue, un rifugio della zona, quando uno dei volontari mi disse che c'era una coppia di anziani che stava cercando una sistemazione per un cucciolo che, vista l'età avanzata, non avrebbero potuto curare a lungo». Così, incuriosita, Gisela aveva deciso di conoscere quella coppia. Il cucciolo era un piccolo chihuaha di un mese e mezzo di vita che avevano chiamato Peanut butter (burro d'arachidi) ed era dolcissimo. Tanto che, in un batter d'occhio e scattato reciproco amore, lo aveva adottato. Un amore che, dopo oltre vent'anni, dura ancora oggi. La giornata tipo di TobyKeith? L'ha spiegata al Guinness World Records la stessa Gisela: «La sveglia è intorno alle 6,30. Passeggiatina prima di colazione e qualche fettina di tacchino, il suo cibo preferito, prima di un pochino di riposo».

Il resto del giorno, il vecchio TobyKeith, lo trascorre a casa se non per brevi uscite che, talvolta, arrivano fino al posto di lavoro della sua padroncina. 21 anni, per un cane, sono tantissimi. Anche per questo, in molti si sono interessati alla sua salute. Come sta TobyKeith? A parte qualche piccolo problema di cuore, la sua salute appare più che buona. E chissà che possa tornare a battere il suo stesso record anche il prossimo anno. Se lo augurano tutti. Il primato del cane più vecchio di sempre, come ribadito dal team del Guinness, appartiene ad un Australian Cattle Dog. Un cane di evidenti origini australiane che mediamente vive 13/15 anni, morto nel 1939. Aveva 29 anni.