Lunedì 30 Agosto 2021, 23:45 - Ultimo aggiornamento: 23:51

Qualcuno potrebbe pensare che le immagini dei cani abbandonati in autostrada siano degli “espedienti” narrativi per sostenere le campagne contro l’abbandono dei cani. «In fondo, chi abbandonerebbe un animale in quel modo?», potrebbe pensare più di qualche persona. Non Luca De Felicis, studente romano di Economia, che qualche giorno fa, durante le sue vacanze, si è trovato di fronte ad una scena che non avrebbe mai voluto vedere. Mentre era in auto, sulla Statale Ofantina, ha notato che a bordo strada c’era un cane nero, impaurito. Nessuna macchina accennava a fermarsi. Ma Luca ha subito accostato, cercando di avvicinare il cane. A colpirlo, il fatto che l’animale, di tanto in tanto, si sporgesse su un dirupo e ululasse, quasi a voler richiamare il proprio padrone.

Non potendolo portare con sé – Luca ha già due cani in casa, a Roma – ha subito chiamato il 112, che inviava sul posto un’auto dei carabinieri. I militari, dopo aver ringraziato il ragazzo romano di quel gesto, hanno preso in carico il cane, che è stato affidato alle cure di un’associazione animalista campana, nella speranza che poi qualcuno voglia adottarlo. «La cosa che mi ha colpito di più? Le auto che sfrecciavano senza rallentare», spiega Luca.

marco.pasqua@ilmessaggero.it