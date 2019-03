Bonnie è tornata a casa: ritrovata la cagnolina scappata la notte di capodanno per paura dei botti a Brescia

Lieto fine per Bonnie, la cagnolina terrorizzata dai botti di San Silvestro e scappata dalla casa sul monte Comer, a Gargnano (Brescia).

La cercavano dal 1° gennaio anche con l'aiuto dei volontari della Lav Trentino che avevano tappezzato i muri di volantini e i social di post. Le ricerche si erano concentrate nella zona di Ledro, a nord del paese: nessuna traccia, tuttavia, con le speranze di trovarla che diminuivano di giorno in giorno.

Poi, come capita spesso, Bonnie è stata vista da chi non la stava cercando. Sono stati alcuni escursionisti a intercettarla nei boschi del monte Stino, in valle Vestino. Grazie alla medaglietta al collo si è risaliti ai proprietari, increduli davanti alla loro cagnolina. Bonnie è assai malmessa, denutrita e acciaccata, ma in qualche settimana si riprenderà.

Un'altra storia in favore degli animalisti che da anni chiedono di vietare o di ridurre il più possibile l'uso dei botti in zone abitate.

