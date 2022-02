Tigre (estinta) della Tasmania avvistata in Australia: il video su Tik Tok divide il web

«È una tigre della Tasmania?» Se lo chiede un autista stupito al volante in una strada di Melbourne, Australia in un video condiviso nell'account Tik Tok @andy_b11 che ha già destato la curiosità del web.

Nel filmato si vede un animale che ricorda vagamente la tigre della Tasmania - estinta nel XX secolo - che corre sul marciapiede. Sembra avere delle strisce sulla schiena, proprio come il marsupiale estinto, ma potrebbe essere anche una volpe con la rogna o un cane denutrito come fanno notare la maggiorparte dei commenti.

In effetti l'animale nel video è lungo circa un metro e alto circa 50 cm, dimensioni più simili a quelle di un cane o una volpe, rispetto a quelle della Tigre della Tasmania, che era grande tra 100-130 cm di lunghezza e 50-65 cm di altezza e pesava tra 15 e 30 kg.

Tigre della Tasmania, cosa è e quando si è estinta

La tigre della tasmania, in italiano detta anche tilacino, lupo della Tasmania o lupo marsupiale era marsupiale carnivoro vissuto in Australia, Tasmania e Nuova Guinea che si è estinto durante la prima metà del XX secolo. Dopo la sua estinzione in Australia, sopravvisse in Tasmania fino agli anni trenta, insieme ad altre specie endemiche come il diavolo della Tasmania. Il tilacino somigliava ad un grosso cane a pelo corto, con strisce sulla schiane piccole orecchie appuntite. L'ultimo tilacino, "Benjamin", morì esposto allo zoo di Beaumaris a Hobart il 7 settembre 1936, appena due mesi dopo che la specie aveva ottenuto lo status di protezione. Nonostante questo da anni regolarmente si notificano segnalazioni di persone che affermano di averne avvistato un esemplare.