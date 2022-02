Scozia, un maiale gigante e una gallina sono migliori amici: l'incredibile storia di Francisco e Alice

Loro sono Francisco e Alice: un maiale e una gallina. I due da un po' di tempo sono diventati migliori amici. Morag Sangster gestisce una casa di accoglienza per animali a Carluke, in Scozia: è qui che Francisco e Alice si sono conosciuti.

Francisco era stato adottato da una famiglia come maialino nano. Cresciuto poi a dismisura, non c'era abbastanza spazio per lui e Morag lo ha accolto nella sua struttura. Alice invece è stata trattata male da altre galline nella fattoria in cui si trovava: anche lei è stata salvata da Morag.

Da quando vivono insieme, Francisco e Alice sono inseparabili. La gallina passa molto del suo tempo sulla schiena dell'amico: passeggiano, mangiano insieme e si divertono. Un'amicizia "improbabile" che scioglie il cuore, quella tra questi due splendidi animali.