Uova bio contaminate da salmonella, cresce il numero dei lotti ritirati: ecco quali sono

Uova bio contaminate, cresce il numero dei lotti ritirati dal Ministero della Salute, a scopo cautelativo, per «contaminazione microbiologica da salmonella enteritidis». Dopo quelli del 22 gennaio, il nuovo richiamo riguarda uova provenienti dall'azienda agricola biologica Olivero Claudio (stabilimento in via Rigrasso a Monasterolo di Savigliano, Cuneo) e vendute con lo stesso marchio.

Epidemia di Salmonella in Europa, 112 casi: «L'origine è nelle uova»

Salmonella, negli Usa ritirate 207 milioni di uova. Mai un sequestro così dal 2010

I lotti delle uova interessate dal richiamo del 27 gennaio sono: 1A130120, 2A130120 2C130120 con scadenza il 10 febbraio e 1A140120 e 2C140120 con scadenza l'11 febbraio.

Il ritiro riguarda le confezioni da 4, da 6 uova e quelle sfuse. A scopo cautelativo, si raccomanda di non consumare le uova segnalate e restituirle al punto vendita dove sono state acquistate.

Lo scorso 22 gennaio, ad esser stato richiamato era stato il lotto numero 5528139926 di uova biologiche vendute con i marchi «Verso Natura Conad», «Cascina Italia» e «Amadori», prodotte presso la stessa azienda Olivero Claudio.



Ultimo aggiornamento: 19:12

