Stromboli, dopo due secoli torna la produzione del vino: 6 mila bottiglie di Malvasia

A Stromboli non si produce vino destinato alla distribuzione da circa due secoli, fatta eccezione per qualche famiglia di agricoltori che ha un microscopico vigneto da cui tira fuori qualche litro di Malvasia. Niente di più. Ora qualcuno invertirà questa tendenza. Così è nata Vigne di Mare, una società che ha messo insieme un famoso vignaiolo come Nino Caravaglio di Salina ed Andrea Montanari, giornalista.



Hanno rilevato un terreno di quasi un ettaro a Stromboli. Hanno piantato malvasia e adesso sono pronti per la prossima vendemmia. «Ne verranno fuori sei, settemila bottiglie di Malvasia in versione secca - dice Nino Caravaglio -.Sarà una produzione di nicchia, ovviamente, ma sono convinto che Stromboli può dare grandi vini, come accade anche a Salina e in altre isole delle Eolie». © RIPRODUZIONE RISERVATA