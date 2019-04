Spirulina, l'alga miracolosa che riduce la fame e protegge dal cancro

La spirulina è il nome di una biomassa essiccata che si ricava dalla raccolta della cosiddetta alga spirulina (Arthrospira platensis). La spirulina è considerata dall'Efsa come ingrediente alimentare e può essere inserita in integratori alimentari, in prodotti alimentari o usata in purezza per l'utilizzo in cucina o in cosmetica. L’alga spirulina è ricca di proprietà benefiche che la rendono perfetta per ridurre il colesterolo e frenare la fame. La spirulina secca contiene circa il 60% (51-71%) di proteine. Già gli Atzechi avevano intuito il grande potere dell’alga spirulina che ancora oggi viene utilizzata in tutto il mondo e si è guadagnata il titolo di superfood.

Ultimo aggiornamento: 19:24

Si tratta di un contenuto proteico completo, cioè comprendente tutti gli amminoacidi essenziali anche se il contenuto in metionina, cisteina e lisina è sostanzialmente minore di quello nelle proteine di carne, uova e latte. Rientra nella categoria dei cosiddetti superfood . La spirulina fa parte della famiglia delle alghe azzurre ed è particolarmente ricca di proteine e di calcio vegetale, una sostanza in grado di prevenire il cancro . Alimento completo, la spirulina è ideale per chi è a dieta. Contiene poche calorie e, grazie alla fenilanina che agisce direttamente sul sistema nervoso, producendo la sensazione di sazietà, aiuta a ridurre il senso di fame