Record di dolci italiani all'estero, più 11%

I dolci italiani mettono a segno nel 2019 il record storico nelle esportazioni che hanno raggiunto la cifra di 1,5 miliardi per effetto di un aumento record dell'11%. È quanto emerge dalle proiezioni Coldiretti su dati Istat relativi ai primi dieci mesi per i prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria divulgate in occasione del salone internazionale Sigep a Rimini.





Una conferma del successo di un settore in grande crescita che in Italia - sottolinea la Coldiretti - può contare su tradizioni, creatività e materie prime di qualità che sempre più spesso vengono valorizzate nelle ricette anche con accordi di filiera con le aziende agricole

. Tendenze positive anche a livello nazionale dove i consumi di gelato, favoriti anche dal clima, sono saliti ad oltre 3 miliardi di euro nel 2019, anni che ha fatto registrare temperature di 0,96 gradi superiori alla media del periodo e si è classificato al quarto posto in Italia fra quelli più roventi dal 1800.



Per quanto riguarda i gusti, cresce la tendenza nelle diverse gelaterie ad offrire "specialità della casa" che incontrano le attese dei diversi target di consumatori, tradizionale, esterofilo, naturalista, dietetico, vegano ma anche a chilometri zero con gusti locali espressione di prodotti del territorio. Rilevante in Italia, continua la Coldiretti, è anche l'impatto sull'indotto, con l'utilizzo di 220mila tonnellate di latte, 64mila di zuccheri, 21mila di frutta fresca e 29mila di altre materie prime.

© RIPRODUZIONE RISERVATA