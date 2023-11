Carne, gli scienziati chiedono etichetta "nuoce alla salute e al pianeta"

Uno studio condotto dall'Università di Durham ha suggerito che etichette simili a quelle sui pacchetti di sigarette, dove si avvertono i consumatori sugli effetti dannosi per la salute, potrebbero aiutare le persone a fare scelte più consapevoli riguardo ai cibi meno salutari e meno sostenibili. Le immagini e gli avvertimenti sull'impatto dell'allevamento intensivo sul clima e sulla salute hanno dimostrato di poter ridurre l'acquisto di determinati prodotti alimentari dal 7 al 10%. Le etichette che avvertono sui rischi pandemici hanno avuto l'effetto dissuasivo più forte, con una riduzione del 10% nelle intenzioni di acquisto di carne. Le etichette che mettono in guardia sulla salute hanno ridotto l'acquisto dell'8,8%, mentre quelle sul clima del 7,4%. La birra "illegale" torna sul mercato: la gradazione è da... capogiro

