Venerdì 13 Ottobre 2023, 12:35

Pizzerie d'Italia 2024, le migliori pizzerie di Roma secondo il Gambero Rosso. Il Gambero Rosso svela le migliori pizzerie di Roma secondo la guida "Pizzerie d'Italia 2024", tra autorevoli ristoranti e nuove proposte. Un riconoscimento pubblicato il 28 settembre che offre una panoramica completa delle eccellenze della pizza in tutta Italia. In totale, la guida presenta ben 735 locali, ognuno valutato con diversi punteggi. Tuttavia, il massimo onore è rappresentato dai "Tre Spicchi", il più prestigioso riconoscimento assegnato alle pizzerie eccezionali. In questo anno, ben 10 pizzerie romane hanno ottenuto questo ambito titolo, con altre 3 nella provincia di Roma (Fiumicino, Gallicano nel Lazio e Fiano Romano) e altre 3 nelle regioni limitrofe del Lazio (Viterbo, Frosinone e Priverno, in provincia di Latina). Nonostante l'alto numero di premiati, il riconoscimento dei "Tre Spicchi" del Gambero Rosso è un titolo molto esclusivo, assegnato solo a 103 pizzerie in diverse regioni d'Italia. Sorprendentemente, alcune regioni, come il Molise, la Valle d'Aosta, il Friuli-Venezia Giulia e il Trentino Alto-Adige, non hanno ottenuto questi premi, almeno per quest'anno. Tuttavia, la Campania si distingue con numerose eccellenze, in particolare nella provincia di Napoli e Caserta, seguita da un Lazio che brilla anche nel settore della pizza al taglio e dalla Toscana. Tra le pizzerie premiate con i prestigiosi "Tre Spicchi" del Gambero Rosso nella regione del Lazio, spiccano nomi come Agriristorante Il Casaletto a Viterbo, Pupillo Pura Pizza a Priverno e Frosinone. Ma anche il rinomato 50 Kalò Di Ciro Salvo a Roma, Seu Pizza Illuminati, Allegrio, Diego Vitagliano Pizzeria, San Martino Pizza & Bolle, 180g Pizzeria Romana, Sbanco, Tonda, La Gatta Mangiona. Photo: Shutterstock Music: Korben



