Apre Cibus Off, a Parma e dintorni fino al 14 aprile

Appuntamento dal 6 al 14 aprile per Cibus Off, corollario di Cibus Connect, il salone del Food and Beverage promosso da Fiere di Parma. In cartellone, showcooking con gli stellati Moreno Cedroni, Matteo Metullio, Giuliano Baldessari, Terry Giacomello e Massimo Spigaroli e con gli chef di Parma Quality Restaurants. Poi, incontri scientifici promossi da Università degli Studi di Parma e Cnr, laboratori didattici per educare a una sana alimentazione i più piccoli, a cura di Giocampus - Madegus, o momenti musicali firmati Teatro Regio di Parma-Verdi Off.







UN LAVORO DI SQUADRA

Cibus Off è il frutto di un lavoro di squadra tra realtà pubbliche e private, unite dalla missione di promuovere l'identità gastronomica di Parma. Si celebra così l'identità gastronomica di Parma, promuovendo le filiere del territorio, dal Parmigiano Reggiano DOP al Prosciutto di Parma DOP, dalla pasta al pomodoro, passando per le conserve ittiche, il latte e i prodotti lattiero-caseari (per l'occasione, caseifici aperti il 13 e 14 aprile). Cibus Off apre inoltre il calendario di eventi di Parma Unesco Creative City of Gastronomy, che prevede altri momenti clou con Giardini Gourmet, nei mesi di maggio e settembre, e il Settembre Gastronomico, con l'attesa Cena dei Mille di martedì 3 settembre.

