Panettone sotto l'ombrellone, una rassegna invita a mangiarlo tutto l'anno

Con la mission di promuovere la destagionalizzazione del panettone torna il 2 agosto "Il Panettone d'Estate", manifestazione dedicata a uno dei levitati più amati con la finalità di poterlo fare degustare 365 giorni l'anno e non solo per le festività natalizie.



L'appuntamento, dopo l'edizione del 2018, è allestito a Sorrento ed è organizzato dalla Fiera nazionale del panettone e del pandoro presso il Grand Hotel Europa Palace. La rassegna propone il panettone in versione estiva e in molte varianti. La kermesse prevede quest'anno il contest "Il Miglior Panettone sotto l'ombrellone".



A decretare il vincitore del contest sarà il pubblico attraverso i propri voti. Nel corso della serata verranno conferiti riconoscimenti ad aziende di produzione di lievitati e ad aziende di produzione di liquori in abbinamento al panettone. © RIPRODUZIONE RISERVATA