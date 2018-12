A ogni segno zodiacale il suo infuso

L’inizio del nuovo anno è forviero di speranze e aspettative che, per chi ci crede, si possono anticipare leggendo l’oroscopo. Oltre all’andamento di amore, affari e salute, il segno zodiacale caratterizza anche i gusti di ognuno come dimostra una ricerca commissionata da Clipper Teas, società inglese produttrice di tè e caffè bio, infusi e tisane, e commentata da Stefania Gilardi, tea educator e tea sommelier presso la UK Tea Academy, che mette in relazione il periodo di nascita con un te, un infuso o una tisana.



Ariete. È uno fra i segni più testardi, che non ama aspettare troppo a lungo e che porta avanti, con convinzione, le proprie idee senza lasciarsi condizionare da terzi. Quando le cose non vanno per il verso giusto, però, è solito abbandonarsi a momenti di tristezza. Schiettezza, lealtà e correttezza sono i valori di chi è nato sotto questo segno, il cui colore preferito è il rosso. «Per il sapore deciso e importante – commenta Stefania Gilardi – ho scelto di abbinare a questo segno l’English Breakfast, particolarmente ristoratore per un carattere forte e impaziente come l’Ariete, e in grado di fargli cominciare la giornata con il piede giusto».Toro. I nati sotto questo segno sono persone adorabili, amici leali e che vivono la vita in modo razionale. In amore, inoltre, mostrano molta possessività, ma anche grande carica e capacità di amare sul lungo periodo. «Per i nati Toro – sostiene Gilardi – consiglio un tè passionale, come può essere quello bianco alla vaniglia, la cui pianta ha note proprietà afrodisiache e influisce positivamente nella vita di coppia, contribuendo a dispensare amore».Gemelli. Chi è nato sotto questo segno ama la propria intraprendenza e dinamicità. Sono persone a cui non piace stare a casa a far nulla, ma desiderano esplorare e viaggiare, conoscere e stringere nuove amicizie. «Per il desiderio innato di viaggiare, e scoprire nuovi mondi – aggiunge l’esperta – sceglierei un tè esotico, come quello verde, lime e zucchero che, con i suoi sapori, può catapultare la persona in un immaginario fatto di spiagge dorate, palme altissime, una leggera brezza marina e un’immensa distesa di acqua blu».Cancro. È il segno caratteristico delle persone fragili e tenere, che generalmente amano farsi proteggere e volersi bene. Una fra le caratteristiche principali è quella di essere molto lunatici. Amano anche provocare gli altri, ma se la prendono se vengono a loro volta offesi. Adorano fare delle battaglie sociali e schierarsi dalla parte del più debole, il loro colore preferito è il bianco. «Per i nati sotto il Cancro – commenta Stefania Gilardi – suggerisco un infuso “da coccola” al gusto di arancia e cocco che, tramite le sue note dolci e aromatiche, si abbina alla perfezione a un Cancro, che si distingue sempre per via del suo lato tenero e della sua dolcezza d’animo».Leone. Combattività, coraggio e orgoglio sono i tratti distintivi di questo segno, che dispensa calore e affetto alle persone che lo circondano. Può inoltre essere un amico ideale, perché è anche una persona schietta, sincera e sempre piena di iniziative. «Al Leone – commenta la tea sommelier Gilardi – abbinerei senza dubbio un infuso energetico a base di mate e limone, ideale per “sorgere” e “splendere” ogni mattino, pieni di energia, quando il sonno ha bisogno di una spinta di vitalità per il risveglio”.Vergine. Sono persone metodiche, equilibrate e ordinate, che amano inquadrare e programmare la propria vita. Sono anche diffidenti e credono alle cose solo quando le possono toccare con mano. «Per la Vergine – aggiunge l’esperta – consiglierei un tradizionale Earl Grey dal gusto leggero e rinfrescante, ma impreziosito dalla presenza della scorza di bergamotto».Bilancia. È attratto dal senso del bello, ama essere circondato da eleganza e sobrietà e ha una cura maniacale del proprio corpo, a tal punto da ricorrere spesso alla chirurgia estetica e plastica. Ha uno spiccato senso della famiglia e ama i rapporti lunghi e solidi. «Per l’esteta Bilancia - prosegue la tea sommelier – consiglio un raffinato tè bianco al lampone, leggero, delicato e rinfrescante».Scorpione. È un grande osservatore, che ama soffermarsi sui dettagli e analizzare per bene le problematiche e le situazioni. Prova una forte attrazione per il mistero e per le situazioni inesplorate. Il suo carattere, però, è molto oscillante: alcune volte si mostra disponibile e allegro, mentre altre è intrattabile e irascibile. Spesso, chi è nato sotto questo segno, si chiude al mondo per isolarsi in se stesso. «Per questo segno – spiega l’esperta – suggerisco un infuso complesso nei sapori, come quello allo zenzero, limone e pepe. Un mix di gusti: dallo speziato, all’aspro, al pepato che rispecchia alla perfezione le diverse facce del carattere dello Scorpione».Sagittario. Intraprendenza e imprevedibilità sono i tratti caratteristici di questo segno, che detesta qualsiasi tipo di controllo e, proprio per questo motivo, non è propenso ad accettare il lavoro dipendente. Ha però un innato amore per i viaggi e per i luoghi inesplorati. I Sagittario, poi, sono molto tolleranti con le diversità e non amano giudicare gli altri per quello che pensano o per il loro modo di essere. Pensano spesso di aver ragione e non accettano quindi consigli, sono molto golosi e amanti dei piaceri della vita. «Ai Sagittario – dice la tea educator - consiglio un infuso inebriante, come quello alla menta piperita e cannella».Capricorno. È il segno della stabilità per eccellenza. Sentono inoltre il bisogno di chiudersi in se stessi per elaborare nuove strategie o raccogliere nuove idee. Hanno meno paura di tutti di rimanere soli e riescono quindi a vivere in totale autonomia. Sono molto parsimoniosi anche nella gestione del denaro. «A tutte le persone nate in questo periodo – spiega Gilardi – consiglio un infuso alla camomilla, melissa e lavanda, ideale per coloro che vogliono ritagliarsi un momento per se stessi e per riflettere sul senso della vita».Acquario. È il segno dei grandi inventori, che sentono la necessità di innovare e modificare la realtà che li circonda. Sono molto generosi e disponibili verso gli altri, mostrandosi anche ottimi padroni di casa. Nonostante qualche sfumatura di ribellione e aggressività, sono delle persone affidabili e dall’animo nobile e delicato. Non hanno paura di apparire controcorrente, anche se questo potrebbe causare alcuni problemi. Ai nati sotto questo segno l’esperta consiglia «un tè dai sapori nuovi, tipo il tè verde con aloe vera, per aiutare l’equilibrio del corpo e stimolare la creatività durante le lunghe giornate lavorative».Pesci. Sono persone molto intuitive, attratte dalle cose che non conoscono anche se, inizialmente, sembrano un po’ impauriti. Grande intensità e lealtà nel vivere i rapporti di amicizia, sono dei grandi lavoratori e non hanno timore di faticare, anche se piace loro il fatto di dormire per diverse ore. Il colore preferito è il verde. «Per i Pesci – conclude Stefania Gilardi – suggerisco un infuso intenso, come per esempio quello al sambuco e ibisco, capace di donare energia, vibrazioni positive, allegria e spensieratezza».