Officine del sapore, l'eccellenza dell'enogastronomia italiana al Palazzo dei Congressi dal 19 al 19 novembre

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'eccellenza dell'enogastronomia italiana sbarca dal 17 al 19 novembre a Roma al Palazzo dei Congressi all’Eur con Officine del Sapore , un evento alla seconda edizione che si propone di valorizzare le eccellenze del territorio e di promuovere la crescita qualitativa dei pubblici esercizi coinvolgendo e sensibilizzando le amministrazioni locali.Produttori di eccellenze agroalimentari, tecnologia, istituzioni e pubblici esercizi insieme per promuovere il sistema dell’accoglienza, specchio del paese, con una forte attenzione anche all’estero ed all’internazionalizzazione delle imprese grazie alla presenza di gemellaggi internazionali, workshop e seminari tecnici per sostenere nuove sfide ed individuare nuovi canali commerciali.Tanti gli eventi in programma, per un viaggio nel mondo della eccellenza gastronomica, capace di coniugare tradizione e innovazione per gli amanti del buon cibo e della qualità.“Abbiamo bisogno di crescere e condividere”, ha dichiarato lo chef Fabio Campoli, direttore tecnico dell'evento: “Officine del Sapore nasce per condividere, per stare insieme e per portare sempre più in alto il mondo dell'imprenditoria del pubblico esercizio romano e laziale. Tre giorni fantastici con oltre 70 spazi di cultura e condivisione con momenti esperienziali con ospiti nazionali e internazionali che ci racconteranno un po' di loro. Ci sarà spazio alla cultura, alle botteghe romane, agli artigiani”.“Sono previsti oltre 100 espositori tra piccole aziende e grandi brand - ha affermato Claudio Pica, Presidente Fiepet Confesercenti Roma (tra gli organizzatori dell'evento) - espressione delle eccellenze agroalimentari del Made in Italy, insieme in una fantastica vetrina per creare importanti relazioni d’affari e opportunità di aggiornamento professionale. Il tutto anche a disposizione di palati esigenti e di visitatori appassionati alla scoperta delle tradizioni del bel paese”.Officine del Sapore è organizzato da Aeper Associazione Esercenti, Fiepet, Associazione Italiana Gelatieri, con la direzione tecnica dello chef Fabio Campoli.