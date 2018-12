Vino Amarone e cappone ripieno l'abbinamento preferito a Natale

È il cappone ripieno e il vino Amarone l'abbinamento maggiormente gradito per festeggiare a tavola il Natale. A svelare i piaceri gourmet degli italiani nel periodo natalizio è una ricerca pubblicata da Spot And Web con una lista di dieci accostamenti che più di tutti hanno trovato il favore degli amanti del buon cibo e del vino, nel rispetto dello spirito natalizio. L'analisi, finalizzata a capire le preferenze degli internauti sugli abbinamenti tra i piatti della tradizione natalizia e alcuni dei vini italiani più premiati dalle guide di tutto il mondo, è stata condotta proponendo oltre cinquanta abbinamenti.



IL CONNUBIO

Ad essere premiato è stato il connubio tra il cappone ripieno e il vino Amarone della Valpolicella Classico Fieramonte della cantina Allegrini con oltre il 41% delle preferenze. Tra le scelte a tavola al secondo posto della speciale classifica si colloca un altro piatto di carne: la faraona arrosto accompagnata dall'Ornellaia con il 39% del gradimento. Le tradizioni del Sud conquistano invece il terzo posto con le capesante gratinate e un prodotto enologico del Nord come il friulano Vintage Tunina della cantina Jermann che riceve circa il 35% dei voti. Subito al primo

