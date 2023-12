Mercatini di Natale a Roma, 5 posti dove acquistare i regali

Mercoledì 6 Dicembre 2023, 13:09

Quando il Natale chiama, la Capitale risponde. La città eterna nel periodo di dicembre diventa ancora più bella con le decorazioni, addobbi e mercatini di Natale a Roma dove poter acquistare regalini e oggetti speciali. Quando il Natale chiama, la Capitale risponde. La città eterna nel periodo di dicembre diventa ancora più bella con le decorazioni, addobbi e mercatini di Natale a Roma dove poter acquistare regalini e oggetti speciali. Ecco i più gettonati: un grande villaggio di Natale, con entrata gratuita, al laghetto dell’EUR. Qui vi accoglieranno stand con prodotti artigianali e specialità regionali, anche laziali. Per i più piccoli ci sono l’animazione e Babbo Natale. Il nome è “Natale a Roma” e sarà possibile anche pattinare sul ghiaccio. Aperto dal lunedì al giovedì dalle 14.30 alle 20. Il venerdì, il sabato e la domenica rimane aperto fino alle 22.30. Il Vintage Market ha un suo mercato di Natale. In via Tuscolana, nei 5.000 mq dell’’Ex Deposito Atac di Piazza Ragusa, l'8-9-10-16-17 dicembre, varie zone saranno a disposizione per i visitatori come il settore artigianato, illustrazione, librerie indipendenti e l’immancabile area vintage con espositori provenienti da tutta Italia. Per chi volesse mangiare ci sono due aree food per il pranzo, la merenda o l’aperitivo. Poi ancora laboratori per i più piccoli. L’ingresso è a offerta libera. Il tradizionale mercatino di Natale a piazza Navona che a partire dal 9 dicembre sarà addobbato con l’albero della pace da bambini e bambine, dalle ore 15 alle ore 17. Presenti vari stand con prodotti artigianali, giochi, libri e dolci. Il 6 gennaio arriverà poi la befana. Natale in via Mazzini; Mercatini a Trastevere, a Largo De Matha, dal 1° al 26 dicembre, Testaccio dal 7 al 24 dicembre, a Piazza Vittorio (Esquilino) dal 13 al 17 dicembre e a Piazza Risorgimento dall’8 al 10 dicembre con la Festa del cioccolato. FOTO: SHUTTERSTOCK MUSICA: PROJECT A_KORBEN



LEGGI ANCHE:-- Piste di pattinaggio a Roma 2023/2024: 6 posti dove trascorrere una giornata in allegria