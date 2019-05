La maggioranza dei bevitori di birra italiani vive al Sud

Si trova nel Sud Italia la maggioranza dei beerlover, gli amanti della birra, italiani. A rilevarlo è la ricerca "Gli Italiani e la Birra" realizzata da AstraRicerche per AssoBirra, i cui risultati evidenziano come in ogni zona d'Italia ci siano modalità di consumo differenti.

Se al Sud sottolineano gli analisti, la birra è la bevanda preferita per il consumo in famiglia, al Centro viene scelta per i momenti trascorsi con gli amici, mentre nelle regioni del Nord è spesso consumata all'aperitivo o durante le uscite a due con il proprio partner. Numeri alla mano dall'analisi di mercato emerge che nel Sud (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia) il 44% degli intervistati dichiara di bere birra almeno 2 volte a settimana. Inoltre, più che nel resto d'Italia, prevale in quest'area il consumo di birra con la famiglia (48%) e nel momento del pranzo (40%).



Nel Centro, nell' area di Lazio, Abruzzo, Molise e Sardegna, la birra viene invece indicata come la bevanda scelta per il consumo a casa di amici (63%) e per le occasioni speciali (19% vs 14% del dato nazionale). In Toscana, Emilia-Romagna e Marche la ricerca rileva una preferenza nel consumo soprattutto serale: a cena (82%) e dopo cena (46%). Al Nord Ovest il 61% sceglie di bere birra con il proprio partner, mentre in Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia la ragione principale per cui viene scelta la birra è il gusto. A dichiararlo è il 70% degli intervistati dell'area.

