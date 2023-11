La birra "illegale" torna sul mercato: la gradazione è da... capogiro

Giovedì 2 Novembre 2023, 10:31

La Boston Beer Company ha riproposto nuovamente sul mercato il suo potente prodotto di malto, la Samuel Adams Utopias, con una straordinaria gradazione alcolica del 28%. Questa birra è così forte che è vietata in 15 stati degli Stati Uniti e si discosta notevolmente dai livelli di alcol tipici delle birre comuni. Utopias è disponibile al prezzo di 240 dollari per una bottiglia da 724.55 ml ed è reperibile solo in alcuni negozi specializzati.

Halloween, la zucca nell'antica Roma: le illusioni create nel piatto