Halloween, la zucca nell'antica Roma: le illusioni create nel piatto

Martedì 31 Ottobre 2023, 11:02

L'autunno non solo è caratterizzato dal foliage ma anche da piatti tipici a base di zucca che fin dall'Antica Roma veniva cucinata in diversi modi ancora oggi sono conosciuti e le ricette dell'epoca vengono portate in tavola. La zucca è considerata una delle verdure più povere, nel senso che fin dall'antichità tutti potevano permettersi di mangiarla. Oggi, è un piatto molto rinomato dal momento che con essa è possibile cucinare ogni tipo di prelibatezza. Dal riso agli gnocchi, alla pasta. Usata negli antipasti, come contorno, come condimento per i primi e addirittura per i dolci. La zucca fu una costante nelle tavole dei Romani, la favorita dei banchetti. Tanti gli antipasti a base di tale verdura che tuttavia, non erano intesi come oggi ma aveva lo scopo di stimolare la fame e rendere più digeribili i piatti successivi. A tal proposito, le ricette venivano condite con salse amare e acide. Il primo piatto dell'antica Roma a base di zucca su cui porre l'attenzione è il Gustum de Cucurbitas che Apicio ha proposto come una ricetta dalla preparazione semplice che si caratterizza dalla scelta dei condimenti. Secondo quanto si legge sulle testimonianze, la zucca appena cotta sarà unita ad una miscela di spezie e odori, legati poi da aceto e garum, la salsa a base di pesce che oggi si può sostituire con la colatura di alici o con una salsina a base di pasta d’acciughe. A seguire il piatto si cuoce tre volte per poi essere servito. Non tanto la zucca in sé quanto l'uso del Silfio rendeva il piatto speciale nell'Antica Roma. Si trattava di una pianta tanto apprezzata poiché ritenuta un dono del dio Apollo da cui veniva ricavata la radice di laser, utile per la ricetta. All'epoca si credeva che la pianta in questione avesse delle proprietà taumaturgiche, visto che veniva utilizzata per curare ogni tipo di malattia. Oggi, tuttavia, non è possibile trovarla da nessuna parte poiché è estinta. FOTO: SHUTTERSTOCK MUSICA: PROJECT A_KORBEN



