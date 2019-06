Dieta mediterranea la migliore al mondo ma solo 4 italiani su dieci la osservano

Dieta mediterranea: il regime alimentare considerato in assoluto il più sano ed equilibrato. Un vanto per il Bel paese.

Ebbene, solo il 43% degli italiani la mette in pratica.

Il dato di consumo, realizzato su un campione di 4 mila persone, è stato presentato da Laura Di Rienzo, professoressa di nutrizione clinica e nutrigenomica dell'Università romana di Tor Vergata. «Il poco utilizzo della dieta mediterranea - affermala docente - è associato al pane e alla pasta, mentre la dieta mediterranea è olio extravergine, legumi e frutta e anche vino rosso». «La correlazione invece con il bio - spiega ancora - è giustificata dal dato che l'utilizzo dei prodotti biologici, ha una capacità sugli aspetti salutari più alti di circa il 10%-25% in più. Il tutto è verificato effettuando analisi del sangue».

I dati sono emersi nel corso dell'incontro "La Dieta mediterranea ai tempi del Bio" che si è svolto in occasione della presentazione dell'evento 'Good Food. La Meta del gusto' che si terrà a Roma dal 13 al 16 giugno nello spazio dell'Unione Rugby Capitolina.

