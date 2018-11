Coppa del Mondo di Cucina, vince la Nazionale Italiana: «Un successo del Paese intero»

L'Italia ha vinto. Alla Culinary World Cup 2018 in Lussemburgo, i cuochi della nazionale azzurra hanno trionfato, ottenendo l'oro nella competizione culinaria più importante del mondo. Trenta squadre nazionali ed oltre duemila partecipanti, tra singoli chef e squadre regionali, si stanno sfidando in una competizione mondiale che andrà avanti fino a mercoledì prossimo.



Intanto la nazionale italiana è già salita sul podio più importante nella categoria Tavolo Freddo, grazie allo straordinario team di chef capitanati da Gaetano Raguni. Il presidente della Federcuochi, Rocco Pozzulo: "Risultato cercato da anni e che premia non solo il duro lavoro del nostro team ma anche la produzione agricola italiana, visto che i piatti sono preparati anche con i prodotti del nostro territorio. Quindi una vittoria dell'Italia intera".

