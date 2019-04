Carbonara Day, ecco la ricetta della carbonara perfetta

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pochi ingredienti, passaggi essenziali e il risultato è un piatto prelibato. A prescindere dalle mode e dalle tendenze in fatto di cucina, è una sola la ricetta perfetta per avere una carbonara a prova di giudice di MasterChef, la carbonara tradizionale di Luciano Monosilio.Ingredienti per 4 persone:360 grammi di spaghetti,80 grammi di pecorino,40 grammi di grana padano,80 grammi di guanciale,4 tuorli d’uovo, pepe q.b.Separare i tuorli dall’albume, tenendone da parte un po’. Unire con pecorino e grana, possibilmente stagionati. Aggiungere pepe in grani macinato, per regalare alla salsa una parte croccante e al contempo balsamico. L’uovo (a 65° a bagnomaria) va cotto, non stracotto. Il guanciale, una volta eliminata tutta la parte esterna e privo di residui di pepe, va tagliato a cubetti grossolani, così da renderli in fase di cottura croccanti all’esterno e morbidi all’interno. Salvare il grasso di cottura. Appena messo il sale in acqua, unire la pasta, indifferente se lunga o corta. Dopo la cottura, scolare la pasta e unire l’acqua di cottura per mantecare il tutto a bagnomaria. Infine unire il guanciale, formaggio e pepe.