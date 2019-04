Arriva l'uovo di Pasqua salato dop: proposto come secondo piatto

Debutta a Pasqua l'uovo di Pasqua salato dop. A proporlo per la festività è Valerio Braschi, il più giovane vincitore del talent show culinario Masterchef Italia e il brand tedesco nella produzione di pentolame e accessori Wmf. L'innovativa ricetta - spiega una nota - ha l'obiettivo di conservare i sapori pasquali della tradizione ed esaltare il gusto di ingredienti made in Italy dop.



Nel presentare il prodotto che arriverà sulle tavole degli italiani con le prossime feste viene spiegato in una nota che il giovane chef Braschi ha trasformato il classico uovo di Pasqua, dolce da donare ai più piccoli, in un secondo piatto, realizzando l'uovo in cioccolato fondente, farcito con un tricolore Dop di spugna di pesto genovese, pomodori di San Marzano, mozzarella di bufala e la tradizionale carne di agnello,il tutto accompagnato da una crema di carciofi, ingrediente - sostengono i promotori della novità pasquale - immancabile sulle tavole pasquali.

