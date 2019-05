Arriva “Match Ball”, il dolce degli Internazionali d'Italia a Roma fino al 19 maggio

Nasce "Match Ball", il dessert d'autore dedicato agli Internazionali di tennis d'Italia, in programma a Roma, al Foro Italico, fino al 19 maggio. A firmare il dolce che ha la forma di una pallina da tennis su un campo di terra rossa è il pasticcere Federico Prodon, che preparerà per la competizione sportiva oltre 800 dessert.



Gli ingredienti utilizzati per la preparazione del dolce- spiega una nota- sono, nel rispetto del territorio e della stagione, fragole Candonga della Basilicata e limoni Costa d'Amalfi Igp. E' utilizzato il biscotto per creare il campo da tennis, mentre la glassa color giallo è preparata con cioccolato bianco e nebulizzata con il compressore al fine di ricreare il tipico effetto della pallina da tennis.





Il dolce- commenta Federico Prodon nel presentare il suo dessert- è un momento di estasi. Più che pensare ai "senza", pensiamo a mangiare un dolce fatto con materie prime di qualità. Spazio quindi- aggiunge- a burro, farina pregiata, zucchero con una filiera produttiva trasparente. Attraverso la ricerca e la selezione delle migliori materie prime, in particolare quelle presenti nel nostro territorio è possibile- conclude- arrivare a progettare una pasticceria italiana contemporanea

Ultimo aggiornamento: 17:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA

».