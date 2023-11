Arancia e cioccolato, sai perché è l'abbinamento ideale per i panettoni?

Lunedì 6 Novembre 2023, 09:23

Tra le combinazioni più apprezzate (ma anche più deliziose e sorprendenti) della storia della pasticceria c'è un'accoppiata vincente: quella tra arancia e cioccolato. Si tratta di un mix nel quale il gusto intenso e leggermente amaro del cioccolato riesce a sposarsi in maniera perfetta con la freschezza e l'acidità delle arance, regalando al palato un'armonia gustativa straordinaria. Non a caso, è un abbinamento che conquista il cuore di tutti e che trova il suo culmine nelle feste di Natale. Ma qual è il vero segreto del suo successo? Perché mai si tratta di una delle più grandi combinazioni messe a punto dai maestri pasticceri? E, soprattutto, perché è l’abbinamento ideale per i panettoni? Photo Credits: Loison, Shutterstock; music by Korben MKdB