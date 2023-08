Anguria sull'aereo: un turista voleva portare un po' di Puglia a casa. Ecco cosa è successo

Non credevano ai loro occhi, gli operatori dell’aeroporto di Bari, gli addetti ai controlli di sicurezza prima degli imbarchi. Un’anguria matura, di qualità brindisina, era stata poggiata sul nastro trasportatore in attesa di passare sotto i raggi x del sistema aeroportuale. Sistemata nella vaschettina come fosse una valigia qualsiasi, l’anguria ha attirato subito l’attenzione degli operatori che non hanno potuto fare altro che requisire il frutto e far passare il resto del bagaglio.

A dare notizia dell’accaduto, il presidente del consiglio di amministrazione di Aeroporti di Puglia, Antonio Vasile. «Capisco, giuro che capisco che vogliate portare un po’ di Puglia a casa al rientro dalle vacanze, ma non staremo esagerando?» ha commentato postando la foto, quasi incredulo.