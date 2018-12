All'Università arriva il distributore automatico di pancetta

Oltre alla macchinetta del caffè all’università arriva pure la macchinetta della pancetta. Di sicuro c’è che non servirà a fare una carbonara al volo, visto che l’idea è venuta negli Stati Uniti d’America. E che, molto probabilmente, sarà più utile per una colazione o per uno spuntino (abbondante) di metà mattina. Le strisce di pancetta vengono vendute a un dollaro.



L’ateneo che sperimenta il somministratore automatico di bacon è l’Ohio State University. Un finanziamento accademico? No. E’ un regalo temporaneo di alcune imprese agroalimentari americane che hanno deciso di farlo con uno scopo benefico.



Il denaro incassato, riporta la stampa locale, sarà devoluto al College of Food, Agricultural and Environmental Sciences della stessa Università per le proprie attività accademiche.



