E' morta oggi pomeriggio Fabrizia Arduini, presidente del Wwf Zona Frentana e Costa Teatina e referente a livello regionale e nazionale per l’energia. Fabrizia da molti mesi, sempre col sorriso sulle labbra, combatteva contro un male spietato che non le ha lasciato scampo. Ha continuato sino all’ultimo a combattere le sue battaglie, incoraggiando chiunque nel Wwf si rivolgesse a lei per un consiglio o un'informazione. Sempre lasciando i suoi problemi e il male che la stava consumando in secondo piano: molti, anche all’interno del Wwf, hanno drammaticamente scoperto oggi quel che Fabrizia stava affrontando.

