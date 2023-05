Alba Adriatica, pestaggio con chiave inglese: grave un uomo di 45 anni

Un uomo di 45 anni è stato brutalmente aggredito l'altra sera intorno alle 21.30 mentre rincasava in via Cesare Battisti ad Alba Adriatica. L'aggressione è stata perpetrata da una o più persone, che hanno colpito l'uomo con calci, pugni e utilizzando una chiave inglese come arma. I residenti della zona terrorizzati dalla scena hanno prontamente allertato i soccorsi.

Sul luogo dell'aggressione sono giunte due ambulanze per prestare le prime cure al 45enne, il quale ha riportato una grave ferita alla testa, diverse lacerazioni al viso e un trauma al torace. È stato trasportato d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale Mazzini di Teramo, dove molto probabilmente verrà sottoposto a un intervento chirurgico durante la notte.

Le sue condizioni sono considerate serie.

I carabinieri della compagnia di Alba Adriatica sono intervenuti per effettuare tutti i rilievi del caso. Attualmente, stanno raccogliendo le testimonianze dei presenti e acquisendo le immagini delle videocamere di sorveglianza, sia pubbliche che private, al fine di identificare i responsabili dell'aggressione. Secondo quanto riferito dai residenti della zona, è stata trovata una chiave inglese utilizzata nel pestaggio, rinvenuta in un vicino campo.