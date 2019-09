Violentata da un superiore sul posto di lavoro: un arresto

La Procura della Repubblica di Sulmona la Compagnia Carabinieri di Castel di Sangro hanno concluso in pochi giorni un'indagine per violenza sessuale commessa ai danni di una giovane donna alla fine di agosto in ambiente di lavoro da un superiore. La vittima ha denunciato il fatto due giorni dopo: i carabinieri si sono immediatamente attivati e coordinati con il magistrato, hanno assunto informazioni ed acquisito il referto medico di pronto soccorso. Il pm Bellelli ha ascoltato personalmente la parte offesa ed ha poi richiesto la misura della custodia cautelare nei confronti dell'indagato Il gip del Tribunale di Sulmona, Daniele Sodani, ha disposto la misura della custodia cautelare in carcere eseguita nei giorni scorsi.

