Vendetta hard con le foto della ex fidanzata: indagato 28enne

L’indagine, a Chieti, è appena all’inizio. L'’ipotesi è che l’indagato, un teatino di 28 anni, possa aver diffuso su internet o attraverso whatsapp o un altro applicativo di video e messaggistica, le foto o le immagini di un video che ritraggono l’ex fidanzata in atteggiamenti intimi ovvero sessualmente espliciti. Il fascicolo a carico dell’uomo stato aperto dal sostituto procuratore Lucia Campo: in questa fase oltre al revenge porn ovvero la diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, al giovane viene contestato il reato di atti persecutori: in una parola stalking.

A tutt’oggi non c’è un capo di imputazione, neppure provvisorio, ma il magistrato ha compiuto un primo passo importante, facendo sequestrare il telefono del 28enne e lo scorso 22 settembre ha affidato una consulenza sul dispositivo a Davide Ortolano, ingegnere informatico che, in seguito alla concessione di una proroga, consegnerà i risultati del suo lavoro fra una sessantina di giorni: nel quesito posto dal Pm gli si chiede di accertare la presenza nel dispositivo sequestrato di immagini sessualmente esplicite che ritraggano la persona offesa e l’invio a terzi delle stesse.

Il difensore dell’indagato, l’avvocato Italo Colaneri, ha nominato consulente di parte Luigi Novelli.

L’analisi delle app e delle memorie del telefono, dunque, potrà svelare l’esistenza di video o immagini ma soprattutto se sono finite su un sito o su un applicativo, diventando di fatto visibile al pubblico. Tutti gli elementi raccolti finiranno agli atti della Procura.