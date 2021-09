Vasto, morto a 50 anni Franchino Mancini: era amato da tutta la città

Giovedì 2 Settembre 2021, 08:19

Si è spento ieri Franco Mancini, 50 anni. Ritrovato privo di sensi a Vasto Marina, è stato soccorso da sanitari del 118 e polizia ma è morto poche ore dopo il suo arrivo al San Pio. In città tutti lo conoscevano come Franchino e viveva da solo. Era benvoluto e spesso faceva dei piccoli lavoretti per tirare avanti. Tante le realtà, soprattutto sportive, a cui dava una mano con grande generosità. Era una persona umile e semplice, sempre con un gran sorriso e capace di entrare in empatia con chi lo incontrava. Sui social tanti i ricordi e le storie che lo hanno contraddistinto.