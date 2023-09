Incidente, Raffaele Baccalà muore 40 giorni dopo l'incidente: c'è un'inchiesta

Si è spento all’ospedale civile di Pescara Raffaele Baccalà, l’uomo di 77 anni che il 31 luglio scorso è rimasto gravemente ferito a seguito di un incidente sulla circonvallazione Histoniense, all'incrocio con via Rossetti, nel Vastese. Baccalà ha riportato diverse ferite e fratture importanti al volto, all’addome e in diverse parti del corpo. Rimasto vigile fino all’ultimo, l’incidente gli ha però compromesso l’uso delle gambe, rischiando al contempo anche la paralisi alle braccia. Le cure ne hanno richiesto il trasferimento dal San Pio al nosocomio pescarese dove è stato sottoposto a diversi interventi chirurgici, ma a risultare particolarmente compromesso sarebbe stato il polmone i cui danni riportati ne avrebbero causato la morte.

L’anziano viaggiava a bordo del suo scooter mentre alla guida dell’auto, contro la quale è avvenuto il violento impatto, una donna rimasta completamente illesa. La Procura è ora impegnata nelle indagini volte a chiarire la dinamica dell’incidente stradale e dopo l’acquisizione della documentazione sanitaria non si esclude che verrà disposta anche l’autopsia.

Raffaele Baccalà era particolarmente conosciuto a Vasto perché tra i fondatori della Confraternita della Sacra Spina e del Gonfalone, costituitasi nell’aprile del 2000. Per due legislature ne è stato il tesoriere e la sua scomparsa ha suscitato il profondo cordoglio del Priore, Giuseppe Cavuoti, del direttivo e di tutti i confratelli che ne fanno parte.

Una comunità in lutto che conosceva bene e stimava Raffaele Baccalà che è stato collaboratore amministrativo, per circa 50 anni, della farmacia Savelli. Il sodalizio religioso, l’università delle Tre Età di Vasto, di cui è presidente il fratello Elio, e l’ordine degli Avvocati di Vasto, di cui fa parte il figlio Massimiliano, hanno affidato anche ai social un messaggio di profondo cordoglio per la tragica perdita. Si attende in questi giorni di conoscere la data dell’ultimo saluto che avrà sicuramente luogo all’interno della chiesta di Santa Maria Maggiore. Dopo il nulla osta della magistratura, il feretro, sul quale verrà apposta la mozzetta azzurra, sarà ospitato nella cappella della Sacra Spina prima dei funerali.