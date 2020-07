Vasto, cadono pannelli dal controsoffitto dell'ospedale: ecco cosa è successo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ancora problemi all'ospedale San Pio da Pietrelcina di Vasto. Ieri mattina c'è stato il distacco di alcuni pannelli del controsoffitto provocato da una perdita dell'impianto idrico negli uffici della farmacia ospedaliera, senza che si registrassero danni a persone o cose. Le circostanze dell'episodio potevano sembrare simili a quelle già verificatesi a maggio con il crollo del solaio in Chirurgia ma i primi controlli hanno chiarito una dinamica diversa. «Si tratta di un episodio circoscritto a un diametro limitato che non interessa il solaio e non è da assimilare a quanto accaduto in Chirurgia», ha spiegato la Asl dopo che i tecnici si sono recati sul posto per effettuare i primi rilievi. «Il distacco, localizzato nel padiglione 3, ha natura completamente diversa e non ha alcun elemento in comune con l'episodio precedente».Appurato che non vi erano problematiche strutturali, i tecnici hanno proseguito le verifiche sull'intera rete idrica del padiglione interessato dove, fortunatamente non è stato necessario interrompere l'erogazione dell'acqua. Anche l'attività della Farmacia è proseguita senza troppi problemi. «La perdita - aggiungono dalla Asl - si è prodotta a causa del deterioramento della tubazione, che mostra il segno degli anni visto che il presidio è stato costruito negli anni '50». Sull'accaduto è intervenuto Mario Quaglieri, presidente della Commissione regionale sanità, annunciando un suo «imminente sopralluogo. È il momento di fare la massima chiarezza, e in quest’ottica – aggiunge l'esponente di Fratelli d'Italia - chiederò agli uffici tecnici della Asl una dettagliata relazione riguardante gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, sugli investimenti e i lavori eseguiti negli ultimi anni nell’ospedale vastese».