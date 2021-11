Una raccolta di poesie in un e-book dell'Aquilana Maria Teresa Taddei

Ha per titolo: "Notturno d'Estate, ogni stella un ricordo ed un'anima amica", la raccolta di poesie che Maria Teresa Taddei, ha raccolto con passione in un e-book, coronando un sogno coltivato nel tempo libero. "Per caso, ho cominciato a memorizzare sul cellulare le mie sensazioni - ha detto la poetessa - e mi sono accorta che avevo fatto una vera e propria raccolta nel giro degli ultimi tre o quattro anni. Pezzo per pezzo le sottoponevo al gradimento delle mie amiche che mi hanno stimolato e motivato trovandole interessanti e piacevoli dove loro stesse spesso e volentieri si ritrovavano dentro condividendo con me un vissuto campagnolo ed un quotidiano analogo al mio". Sessant'anni, contabile di mestiere, per la scrittrice aquilana, "Socrate, i filosofi greci e latini ma anche S. Agostino ed i padri della Chiesa sono i miei maestri, lo studio come autodidatta dei loro scritti hanno formato il mio pensiero e la mia moralità. Herman Hesse, italo Calvino, Benedetto Croce hanno contribuito ad arricchire il mio panorama letterario e favorito la mia apertura mentale".