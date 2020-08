SULMONA - Una turista di 44 anni, originaria delle Marche, è stata trovata morta all'interno di una struttura ricettiva nel territorio comunale di Introdacqua. Ancora ignote le cause del decesso. La Procura della Repubblica di Sulmona ha disposto l'autopsia.



E' stata trovata priva di vita attorno all'una di notte dal compagno, mentre era nel bagno della camera da letto. L'uomo ha allertato i soccorsi, ma non c'è stato nulla da fare.



Secondo una prima ricognizione, la donna sarebbe deceduta per un malore. Ma in ogni caso sono in corso accertamenti. © RIPRODUZIONE RISERVATA