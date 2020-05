Morto Dino Ferri, fine intellettuale con Introdaqua nel cuore

Ultimo aggiornamento: 09:52

Dopo una lunga degenza in una clinica aquilana si è spento, all’età di 89 anni, Berardino (detto Dino) Ferri, originario di Introdacqua, centro dei suoi affetti e dei suoi interessi culturali, anche dopo il trasferimento a Roma, dove si era laureato, accedendo poi al ruolo di alto funzionario ministeriale.Ferri è stato una originale figura di studioso e di scrittore, che è venuto perseguendo, nell’arco di quasi un trentennio di intensa operosità, un personale obiettivo di ricerca interamente dedicata alla ricognizione delle testimonianze e delle memorie della sua piccola patria, di cui ha rinvenuto ogni traccia depositata nel tempo, con un’ampiezza di visuale e di interessi che non ha riscontri nel panorama degli studi abruzzesi contemporanei di questo particolare genere. Quella che Ferri ha ricostruito è una storia totale, integrale, in cui rifluiscono tutti gli aspetti della civiltà di una popolazione e di un territorio, gli eventi e la vita materiale come i sentimenti ed i pensieri: un esempio di microstoria secondo le indicazioni di una certa storiografia francese, liberamente interpretata dal Nostro con personali criteri di gusto e senza una rigida gabbia metodologica.Dal primo lavoro dedicato alla banda d’Introdacqua alle ricerche demologico-etnologiche dei volumi “Le voci di ieri” e “Antiche preghiere e tradizioni religiose”; dalla ricostruzione di un fenomeno significativo della società abruzzese di area peligna (e specificamente di quella «specie di piccola fara» che era la comunità di Introdacqua) nel corso dell’Ottocento, quello della migrazione stagionale nell’Agro Romano di mano d’opera giovanile, “i monelli”, cui il libro s’intitola, alle varie monografie di personaggi ottocenteschi della famiglia dell’autore, diversamente impegnati nell’azione risorgimentale contro il potere borbonico; dalle varie raccolte di racconti di vita vissuta o favolistici, tra cui i notevoli “Ricordi introdacquesi” e “Racconti di caccia”, che tutt’insieme vengono a formare un variopinto affresco di vita paesana colta nei suoi momenti più saporosamente aneddotici o attraverso la lenta trama degli eventi quotidiani, alle numerose raccolte poetiche in lingua e nel dialetto natio in cui è ancora il piccolo mondo antico del suo paese e più ancora del suo quartiere d’origine a sollecitare la musa dell’autore, da tutti questi titoli emerge un frammento di storia universale che Dino Ferri ha esplorato con l’ impegno e la passione di un dilettante di alte qualità, che meritano il rimpianto non solo degli abitanti d’Introdacqua ma di tutti noi abruzzesi.