Tu si quel vales, il comico teramano Stellina sbaraglia a suon di pernacchie e "contagia" Maria De Filippi

Lunedì 1 Novembre 2021, 07:47 - Ultimo aggiornamento: 09:43

Standing ovation al comico teramano Stellina a Tu si que vales: le sue pernacchie contagiano anche Maria De Filippi. «Ho perso diversi chili ieri sera su quel palcoscenico», ironizza Giuseppe Di Cesare, in arte Stellina, 42 anni, originario del quartiere Piano della Lenta a Teramo, sposato e padre di un bimbo di due anni.

Stellina "contagia" Maria De Filippi



Le sue passioni sono le grigliate, arrosticini, birra, salsicce, stare con gli amici, ma soprattutto raccontare storie o barzellette. Dote che Stellina ha trasformato in professione. La sua carriera inizia una decina di anni fa quando viene chiamato da una radio per essere protagonista in un nuovo programma di comicità dal titolo Come la battuta, focalizzata sui dialetti di cinque città tra le Marche e l'Abruzzo. Il successo è immediato: viene contattato da diversi locali per spettacoli di comicità. Lascia i lavori precari che faceva in precedenza (corriere e dipendente della Asl solo pochi mesi l'anno) e si mette a studiare. Si inscrive all'università dove adesso è laurendo alla facoltà di Scienze Politiche.

Chi è Stellina

Nel 2015 frequenta il corso di scrittura comica al laboratorio Zelig e l'anno seguente un altro corso sempre di scrittura comica alla Libera Accademia dello spettacolo a Roma. Nel contempo continua la sua ascesa verso il successo. Vince il Talent Sciò, programma televisivo marchigiano, dove si è esibito con il brano che lo ha portato al successo nazionale: Mo Vac' A Magn': un inno alla buona cucina abruzzese. Da lì nascono una serie di cover di Hit internazionali che lo fanno conoscere ovunque.

Viene chiamato per la sua canzone addirittura dalla comica Lucina Littizzetto per fare uno scherzo all'amica Maria de Filippi a C'è posta per te. Poi ha partecipato alla trasmissione televisiva Eccezionale veramente, condotto da Gabriele Cirilli e Diego Abatantuono, su La7. Sino ad arrivare l'altro ieri alla standing ovation con il «Si» unanime di tutti i girati e il 93% del pubblico da casa alla trasmissione Tu si que vales a Canale 5. Puntata tra l'altro seguita da quasi 4 milioni di spettatori. «In teoria sono in finale», dice Stellina «Arrivato a questo punto spero di essere il vincitore», conclude.